Non sfiderà il Napoli in Champions: il difensore torna in Serie A

Oltre all’ottimo percorso in campionato, il Napoli ha conquistato anche l’obiettivo di superare la fase a gironi di Champions League da prima in classifica, sopra a Liverpool e Ajax. Per gli ottavi di finale la squadra di Luciano Spalletti dovrà affrontare l’Eintracht Francoforte: prima il 21 febbraio in trasferta e poi il 15 marzo in casa.

Operazione di mercato per l’Eintracht: le ultime

La squadra tedesca in questo ultimo giorno di calciomercato ha appena definito la cessione del difensore italiano Luca Pellegrini, arrivato in prestito dalla Juventus. Il calciatore bianconero tornerà a competere in Serie A, precisamente al servizio di Maurizio Sarri in maglia biancoceleste. La Lazio ha firmato un accordo per il prestito del terzino sinistro con opzione di riscatto.

Affare fatto per Pellegrini: il terzino torna in Italia

Luca Pellegrini era nel mirino della Lazio già da tempo. Operazione che trova anche il favore del calciatore stesso, tifoso del club capitolino. Il difensore è disposto a ridursi l’ingaggio per arrivare alla definizione dell’accordo.

FOTO: Getty Images, Pellegrini

Il terzino italiano, quindi, non fa più parte della rosa dell’Eintracht Francoforte e per questo motivo non sfiderà il Napoli nella partite di Champions League.