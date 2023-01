Il Napoli programma il futuro: individuati cinque obiettivi per il prossimo calciomercato!

In casa Napoli si continua a lavorare per il presente, con Spalletti e la squadra concentrati sul campionato, ma anche per il futuro con la società attenda alle dinamiche di calciomercato.

L’edizione odierna de Il Mattino fa il punto sulle trattative portate avanti dal d.s. Cristiano Giuntoli, rivelando i nomi di alcuni obiettivi concreti per la prossima stagione. Ecco quanto evidenziato:

Calciomercato Napoli, nel mirino c’è Baldanzi dell’Empoli

“Nel mirino c’è Tommaso Baldanzi, il 20enne che sta incantando nell’Empoli e con cui anche Spalletti ha parlato durante la lunga sosta per i mondiali durante una premiazione. Da tempo Giuntoli ha gli occhi puntati su questo centrocampista offensivo. Basta trovare il prezzo giusto anche se il Napoli ha una certa allergia per le aste.

FOTO: Getty – Tommaso Baldanzi Empoli

Ultime notizie Napoli, seguito Doig del Verona

Non è finita qui perché la caccia ai giovani talenti della serie A è incessante. E nel taccuino c’è anche un altro terzino che ha colpito, e non poco, l’area tecnica azzurra: è Josh Doig, classe 2002, scozzese e terzino rivelazione dell’Hellas Verona, protagonista con 2 gol e tre assist.

Frattesi, Laurienté e Traorè i nomi per il prossimo mercato del Napoli

Certo, tutto dipende da chi andrà via: Giuntoli segue con costanza Frattesi e Laurienté esterno d’attacco, tutti e due del Sassuolo. Piace, e molto, Adama Traorè che è in scadenza: gioca nel Wolverhampton, in Premier, e ovviamente l’interessamento è nell’ottica di qualche difficoltà nel rinnovo di Lozano“.