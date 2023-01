Calciomercato, Jorginho passa all’Arsenal: spuntano le cifre dell’affare

L’ultimo giorno di calciomercato si sta infiammando, quanto meno per le trattative riguardanti il mercato estero. Il primo grosso affare è quello che riguarda Joao Cancelo che passa dal Manchester City al Bayern Monaco.

Anche in Premier League non si stanno risparmiando i colpi, con il Chelsea grande protagonista in entrata e anche in uscita. Dopo aver effettuato vari acquisti milionari, per i Blues è arrivato il momento di sfoltire la rosa a disposizione di Potter, con un ex Napoli ormai in procinto di lasciare la squadra.

FOTO: Getty – Jorginho Chelsea

Ultime notizie calciomercato, Jorginho dal Chelsea all’Arsenal: le cifre

Si trattata dell’italo-brasiliano Jorginho che, come riporta Sky Sport UK, è ormai a un passo dal suo nuovo club, senza però cambiare città. Si tratta infatti dell’Arsenal di Mikel Arteta, capolista in Premier League.

Le sue società hanno trovato l’accordo sulla base di 15 milioni di euro, con Jorginho che firmerà un contratto fino al 30 giugno 2024, con opzione per un’altra stagione.