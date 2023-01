Ultimo giorno di calciomercato: il Napoli ha rifiutato due offerte last minute dalla Serie A

Ultimo giorno di calciomercato per questa sessione invernale, con tanti club che sono alla ricerca degli ultimi acquisti per completare le rispettive rose. Il Napoli proverà a chiudere l’acquisto di Cheddira, per poi lasciarlo in prestito al Bari, ma per il resto non sono previsti nuovi affari.

Nemmeno in uscita dovrebbe cambiare qualcosa, con la volontà del club partenopeo che resta intatta: ovvero lasciare l’intero organico a disposizione di mister Luciano Spalletti. In tal senso, arrivano notizie dall’Hotel Sheraton, ovvero la sede di quest’ultimo giorno di calciomercato dove tutti i direttori sportivi e gli agenti sono presenti.

Calciomercato Napoli, offerte di Sassuolo e Bologna per Demme e Zerbin

Infatti sono state presentate due offerte al Napoli per i prestiti di Demme e Zerbin. Per Demme è arrivata una proposta dal Sassuolo, per Zerbin ci ha riprovato il Bologna, ma come detto il club azzurro non ha intenzione di modificare ulteriormente la rosa di Spalletti. Dunque per entrambe le proposte è arrivato il rifiuto del d.s. partenopeo, Cristiano Giuntoli.