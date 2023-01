Inchiesta plusvalenze, pubblicate le motivazioni dalla Corte Federale d’Appello: il motivo del mancato coinvolgimento del Napoli

Oggi, lunedì 30 gennaio, sono state pubblicate le tanto attese motivazioni della Corte Federale d’Appello sul caso plusvalenze e sulla penalizzazione di 15 punti per la Juventus.

Il Napoli, inizialmente indagato, non è stato coinvolto nell’inchiesta: pubblicate anche le motivazioni sul mancato coinvolgimento del club di De Laurentiis.

Aurelio De Laurentiis (Photo credit should read GABRIEL BOUYS/AFP via Getty Images)

Inchiesta plusvalenze, motivazioni Corte Federale d’Appello

Questo il passaggio sulla SSC Napoli e Aurelio De Laurentiis.

“Premesso allora di avere escluso dal ricorso la società SSC Napoli e la società AC Chievo Verona Srl, e i rispettivi dirigenti, per integrale assenza di operazioni di scambio dirette con la FC Juventus S.p.A. (di qui la ragione di una revocazione parziale), la Procura federale sottolinea gli atti di particolare valenza dimostrativa fondanti le ragioni di revocazione e costituiti in particolare (I) da intercettazioni telefoniche e ambientali, (II) da documenti sequestrati nell’ambito di perquisizioni presso la sede della FC Juventus S.p.A. e presso ulteriori luoghi d’interesse, (III) dalla delibera Consob n. 22482/2022 del 19.10.2022 (ex art. 154ter comma 7 t.u.f.) e (IV) dai comunicati stampa della FC Juventus S.p.A”.