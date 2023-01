Calciomercato Napoli, il primo colpo dell’estate sarà il riscatto di Simeone

Giovanni Simeone è l’uomo in più di questo Napoli: quando serve, c’è. Luciano Spalletti non lo sta utilizzando moltissimo in stagione, ma Il Cholito si sta facendo trovare sempre pronto al momento giusto.

L’attaccante argentino è a quota 8 gol stagionali, con una media pazzesca: segna un gol ogni 66 minuti – tra Serie A, Champions League e Coppa Italia – e ha già portato in cascina 9 punti in classifica con le sue reti.

Simeone Gol Ajax

Napoli, quanto costa il riscatto di Simeone? Le cifre

Il primo colpo del calciomercato estivo del Napoli sarà il riscatto di Giovanni Simeone. Ma quanto costerà? La scorsa estate fu trovato l’accordo con il Verona per il passaggio in prestito con diritto di riscatto subito dopo la cessione di Petagna al Monza.

Riscatto Simeone, quanto costerà? Il Napoli dovrà versare 12 milioni di euro nelle casse del Verona per completare il passaggio a titolo definitivo di Gio Simeone in maglia azzurra. Soldi che, verosimilmente, deriveranno dalla cessione a titolo definitivo di Petagna al Monza.

Il club brianzolo, infatti, dovrà riscattare – obbligatoriamente in caso di salvezza – Andrea Petagna per 10 milioni. E il Napoli, poi, li girerà al Verona per assicurarsi per lungo tempo la vena realizzativa di uno dei migliori bomber della Serie A.