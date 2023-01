Raspadori: “Ogni giorno cerchiamo di mettere in difficoltà Spalletti”

Tutto pronto al Maradona per Napoli-Roma. Gli azzurri possono staccare il Milan data la brutta sconfitta contro il Sassuolo. I giallorossi, però, possono andare secondi in classifica e accorciare sul Napoli. La partita sarà certamente complicata da entrambe le parti ma sarà importante per tutte e due le squadre. Nel post partita, poi, ha parlato Giacomo Raspadori ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue parole su Spalletti, sulla partita e non solo.

Raspadori Napoli Roma

Napoli, le parole di Raspadori

Parole mature di un giocatore che non sta giocando tanto quest’anno ma che è molto utile e funzionale nel modulo di Spalletti. Inoltre, quest’estate è arrivato con alte aspettative dal Sassuolo dato l’investimento fatto.

“Sicuramente dobbiamo essere veloci con la palla e pensiero. Ci abbiamo lavorato tutta la settimana. Tutti importanti nella nostra squadra? Noi pensiamo a noi, siamo tutti a disposizione il mister. Ogni giorno cerchiamo di mettere in difficoltà il mister dando il meglio, è giusto continuare ad avere questa voglia e questo spirito“.