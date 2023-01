Niente sold-out per Napoli-Roma: ancora biglietti disponibili in cinque settori

Ci sarà ancora una volta il pubblico delle grandi occasioni, questa volta però al Maradona non ci sarà l’ormai solito sold-out. La caccia al biglietto per la sfida tra Napoli e Roma non è stata la stessa rispetto alla gara contro la Juventus del 13 gennaio.

(Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Biglietti Napoli-Roma: ultimi posti disponibili

Nulla è cambiato per quanto riguarda le due curve superiori, sia la A che la B anche per questa sfida sono stati i primi settori a riempirsi definitivamente. A differenza delle ultime gare interne però sono rimasti ben cinque settori ancora disponibili per i tifosi.

Tagliandi ancora disponibili per le due curve inferiori, per i distinti inferiori ed infine per la tribuna Posillipo e la tribuna Nisida. Stando al dato riportato dall’edizione odierna de Il Mattino per Napoli-Roma dovrebbero esserci circa 50.000 tifosi azzurri allo Stadio Diego Armando Maradona.

Napoli-Roma: trasferta vietata

Niente spicchio giallorosso al Maradona, come succede ormai da anni infatti anche per questa sfida non ci saranno i tifosi della Roma. Non solo la gara è da anni considerata a rischio, gli ultimi scontri tra le due tifoserie verificatosi sull’A1 hanno impedito ai tifosi di Napoli e Roma di poter seguire la loro squadra anche in trasferta per ben due mesi.