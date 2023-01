Spettacolo al Maradona prima di Napoli-Roma: presenti anche Clementino e Fatima Trotta

Non manca molto all’inizio di Napoli-Roma e oltre al riscaldamento delle due squadre, nel prepartita c’è stato uno straordinario gioco di luci al Maradona. Coca Cola, infatti, ha organizzato un evento con protagonisti Clementino e Fatima Trotta (ex presentatrice di Made in Sud). Inoltre, sono stati distribuiti a tutto lo stadio dei braccialetti luminosi che hanno creato un’atmosfera particolare. Al centro del campo, poi, c’erano proprio Clementino e Fatima Trotta che hanno cantato.

Napoli Roma spettacolo

Napoli-Roma, spettacolo al Maradona

Spettacolo, dunque, dentro al campo per gli azzurri ma anche per quanto riguarda lo spettacolo che ha poco a che fare col campo. Vedremo se anche Napoli-Roma sarà una partita che potrà essere emozionante per i migliaia di tifosi presenti al Maradona.

Occasione ghiotta per entrambe le squadre. La Roma potrebbe andare a -12 dal Napoli al secondo posto in classifica dopo la sconfitta del Milan. Gli azzurri che possono allungare ulteriormente su Inter, Milan e Roma e mettere un serio distacco dalle inseguitrici.