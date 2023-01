Squadra e Spalletti insieme prima di Napoli-Roma: avete visto dove saranno a pranzo?

Manca sempre meno all’inizio di Napoli-Roma. Oggi, per squadra e staff, sarà una giornata piuttosto particolare.

Come riportato da Repubblica, Luciano Spalletti si è concesso il lusso di non andare in ritiro prima di una sfida così delicata, sia dentro che fuori dal campo, visti gli spiacevoli episodi accaduti lo scorso 8 gennaio.

Napoli-Roma: squadra e Spalletti pranzano insieme

Gli azzurri si ritroveranno stamattina a Castel Volturno, per poi dirigersi verso l’Hotel Gli Dei, a Pozzuoli, dove pranzeranno e resteranno per le prime ore del pomeriggio.

Napoli Spalletti Pranzo

Più tardi squadra e staff saliranno sui pullman direzione Stadio Maradona dove stasera, di fronte a circa 50 mila tifosi, il Napoli avrà la possibilità di riallungare sulle proprie inseguitrici.

L’Inter, uscito vincente dalla trasferta di Cremona, è momentaneamente secondo in classifica a quota 40 punti. Il Milan però avrà, alle 12:30, la possibilità di scavalcare i cugini e accorciare dal primo posto, potenzialmente a meno 9 in attesa del Napoli alle ore 20:45 contro la Roma.

AGGIORNAMENTO ORE 12:30 – La SSC Napoli, attraverso un comunicato ufficiale diramato sulla propria pagina Twitter, ha chiarito che la scelta di non andare in ritiro prima di una partita di Champions League o in nottura è in realtà una consuetudine.

Di seguito, le parole del club:

“Il Napoli, in questa stagione, non ha mai pernottato la sera prima della gara in albergo quando si è giocato al Maradona nelle partite serali di campionato e di Champions League”.