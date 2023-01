Mourinho a sorpresa su Osimhen: “È un giocatore top, ma se non cambia atteggiamento, lo ammazzano”

Al termine della gara tra Napoli e Roma, ai microfoni di DAZN, ha rilasciato alcune dichiarazioni Josè Mourinho.

Il tecnico portoghese ha definito immeritata la vittoria della formazione azzurra. Lo “Special One” ha poi fatto i complimenti e lanciato una frecciata a Victor Osimhen.

Luciano Spalletti Jose Mourinho

Mourinho: “A volte vince chi non merita”

Queste le parole di Mourinho:

“10/15 minuti dopo il gol del Napoli si è sentito in campo l’ingiustizia del gol del vantaggio.La squadra ha giocato benissimo, pressando e recuperando palla alta. Perdiamo uscendo più fiduciosi di prima, questa però è la mia sensazione. Siamo la squadra che ha fatto soffrire più il Napoli, abbiamo messo paura ad uno Stadio tremendo che però sembrava vuoto. Vedere che i nostri cambi sono tre bambini che scorso anno giocavano su campo di plastica mi fa piacere vedere che giocano così. A volte succede che vince chi non merita, oggi avremmo meritato noi. Faccia triste ma animo pieno”.

L’aneddoto con Spalletti

“All’inizio ho ringraziato Spalletti per il regalo di compleanno che mi ha fatto, anche se non ho avuto modo di vederlo. Un abbraccio invece a fine partita. Questa è una squadra molto brava ed ha la stella dei campioni dalla sua, un segnale in più, sarà sicuramente loro il campionato“.

“Osimhen se non cambia lo ammazzano”

“Osimhen è un giocatore top, ma se mai andrà in Inghilterra deve cambiare, perché si comporta così lo ammazzano, in Italia ti concedono di più”.