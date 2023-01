Problemi in casa Roma: Abraham costretto al cambio per infortunio

Nel corso del secondo tempo di Napoli Roma, match che sta andando in scena allo Stadio Diego Armando Maradona, José Mourinho è stato costretto a togliere dal campo il suo centravanti Tammy Abraham.

Precisamente al 73′ minuto di gioco l’attaccante inglese, servito in profondità da Lorenzo Pellegrini, in occasione di un contropiede, è rimasto a terra dopo aver accusato un problema muscolare alla coscia destra. In questa circostanza il giallorosso è stato anticipato da Alex Meret senza raggiungere la sfera nonostante il grande sforzo.

Abraham lascia il campo, entra Belotti

Tammy Abraham ha provato a continuare la sua partita, ma dopo pochi secondi è stato costretto a lasciare il campo. Il tecnico portoghese lo ha sostituito con Andrea Belotti.

Una possibile brutta tegola per la Roma e per mister Mourinho in vista dei tanti impegni ravvicinati di Serie A e Coppa Italia. Nelle prossime ore ci saranno maggiori informazioni sulle condizioni del giocatore ex Chelsea. Questa settimana, precisamente mercoledì 1 febbraio, i capitolini affronteranno la Cremonese in Coppa.