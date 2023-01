Napoli da scudetto, Nela: “Primo meritatamente, ma il vuoto in classifica è demerito delle altre”

L’ex calciatore della Roma, Sebino Nela, ha rilasciato un’intervista a Il Mattino in cui ha parlato della sfida tra i giallorossi e il Napoli, ma anche della corsa scudetto e delle sorprese Kim e Kvaratskhelia. Ecco quanto evidenziato:

“Il Napoli è la migliore squadra del campionato che gioca un gran bel calcio e anche in Champions ha fatto cose pazzesche. La Roma, però, è una squadra solida che sa difendere bene.

Spalletti sta facendo un bel lavoro. All’andata c’è stato bisogno di un guizzo di Osimhen, forse l’unico vero errore di Smalling. È un campionato strano, ma possono dirlo anche le altre. Chi non mi aspettavo di vedere lì è l’Atalanta. Il vuoto che c’è sotto il Napoli è dovuto anche all’andamento delle milanesi che sono andate in crisi altalenante e dall’inizio della Juventus che adesso ha subito la penalizzazione. La regolarità ce l’hanno avuta solo gli azzurri e la posizione in classifica è meritata.

FOTO: Getty – Napoli

Avevano perso giocatori importanti. Non conoscevo Kim e Kvaratskhelia che mi hanno impressionato. Spalletti è stato bravo ad amalgamare il tutto e far giocare un bellissimo calcio a questa squadra. E poi c’è Osimhen che sta diventando un campione.

Kim? Non mi aspettavo le sue capacità difensive. Mi ha impressionato, gioca in anticipo, sa dove vanno gli avversari. Perdi Koulibaly e pensi a che fine farai e invece sono primi in classifica. Kvaratskhelia? L’ho visto a maggio scorso quando sono cominciate ad uscire le prime indiscrezioni. Aveva ottime qualità, ma il primo pensiero è stato alle difficoltà del campionato italiano. Non mi aspettavo questo impatto. Adesso, va guidato ed è stato bravo l’allenatore”.