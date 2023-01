Napoli da scudetto: per i bookmakers è già possibile incassare la vincita

Il vantaggio del Napoli in classifica di 12 punti è il più alto mai registrato in Serie A da quando il campionato prevede 20 squadre. Mai nessuno aveva avuto un distacco così ampio e, ovviamente, non è mai capitato che un vantaggio così largo non portasse poi alla vittoria dello scudetto al termine della stagione.

Quota scommesse Napoli scudetto

Oltre ai tifosi azzurri, anche gli scommettitori gongolano, perché prima del via del campionato il Napoli campione d’Italia era dato con quota a 12. Ma per chi non vuole correre rischi, o semplicemente per chi prevede un crollo degli azzurri, c’è una via d’uscita anticipata e si chiama cash out.

Ultime notizie, chi ha scommesso sul Napoli campione d’Italia può già incassare la vincita

“In sostanza – spiega alla Gazzetta dello Sport Ignazio Di Lauro, Sportsbook Director di Sisal, una delle prime agenzie ad aver introdotto in Italia questa possibilità per gli scommettitori – chi ha in mano la scommessa del Napoli vincitore dello scudetto può incassare adesso una somma leggermente inferiore, nel caso degli azzurri del 15%. L’importo che viene liquidato è calcolato in base all’andamento delle quote e delle probabilità che l’evento si verifichi: più è vicina alla vittoria, più la vincita da cash out sarà alta e simile alla vincita potenziale del biglietto“.

A inizio campionato solo il 10% dei giocatori ha scommesso sul Napoli campione d’Italia. Questa percentuale è cresciuta nel corso della stagione per arrivare all’attuale 35%. Ovviamente la quota della squadra di Spalletti è scesa con il passare delle giornate, fino all’attuale 1,15. Nel frattempo un bel po’ di giocate sono arrivate sulla Juventus che stava rimontando. Poi con la penalizzazione ovviamente le puntate sui bianconeri si sono fermate.