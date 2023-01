Verso Napoli-Roma, ultimissimi biglietti disponibili: quanti spettatori saranno al Maradona

Cresce l’attesa in città per la sfida tra Napoli e Roma. I partenopei sono primi in classifica con un distacco di ben 12 punti dalla prima inseguitrice, ovvero il Milan. Ma subito dopo i rossoneri c’è un gruppo di squadre, tra cui proprio la Roma, a distanza di 13 punti.

Allo stadio Maradona è atteso il pubblico delle grandi occasioni, ma ancora non è stato registrato il sold-out. Consultando il portale di TicketOne è possibile notare come restino poche migliaia di biglietti per chi volesse ancora provare ad acquistare un tagliando.

Biglietti Napoli-Roma, i settori ancora disponibili

Terminato il settore Tribuna Nisida; mentre restano ultimissimi posti disponibili per i settori inferiori di Curva A e Curva B, oltre che del settore superiore dei Distinti. Qualche poso in più per il settore Distinti inferiori.

Insomma una cornice di pubblico importante. E se per Napoli-Juventus gli spettatori sono stati superiori ai 52mila, per Napoli-Roma sono attesi non meno di 50mila tifosi. Spalletti e i calciatori sono pronti a regalare un’altra notte magica al popolo napoletano.