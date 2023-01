Triste notizia per il mondo del calcio: è morto Carlo Tavecchio, ex presidente della FIGC

Arriva una brutta notizia per il mondo del calcio italiano. Questa mattina, all’età di 79 anni, si è spento l’ex presidente della FIGC, Carlo Tavecchio.

Morto Carlo Tavecchio, ex presidente della FIGC

Un vero e proprio lutto per il calcio italiano. Carlo Tavecchio aveva provato a rivoluzionare il movimento con la sua carica dal 2014 al 2017, esperienza appunto terminata con le dimissioni dall’incarico da presidente della Federcalcio.

Amaro il suo epilogo alla guida della FIGC, attraverso le dimissioni che arrivarono per lui dopo il fallimento per la spedizione in Russia, quando – come accaduto nel periodo più recente – l’Italia non raggiunse i Mondiali con in panchina l’ex CT della Nazionale, Giampiero Ventura.

FOTO: Getty – Carlo Tavecchio

Chi era Carlo Tavecchio

Tavecchio è stato anche tra i fautori che vollero l’introduzione del VAR in Italia, proponendo la Serie A come apripista alla sperimentazione della tecnologia in campo.

Negli ultimi anni era tornato nel mondo del calcio. Infatti era alla guida del Comitato regionale della Lombardia, sua amata regione. Tavecchio è stato per un lungo periodo a capo della Lega Nazionale Dilettanti (LND) e ora, il mondo del calcio, si stringe attorno al dolore della famiglia Tavecchio.