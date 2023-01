“Il ritorno del genietto”, recuperato Kvara e il Napoli esulta: quanto vale il georgiano

Si avvicina la gara valida per la 20esima giornata di Serie A tra Napoli e Roma, in uno stadio Maradona che si preannuncia gremito per spingere la squadra di Spalletti al successo.

Ultime notizie Napoli, Kvaratskhelia recuperato per la Roma

I partenopei potranno contare su un’arma in più, il grimaldello che serve per scardinare le difese più chiude, proprio come quella giallorossa: Khvicha Kvaratskhelia. I georgiano ha infatti recuperato dopo che un forte attacco influenzale l’ha tenuto fermo ai box per la sfida di Salerno.

FOTO: Getty – Kvaratskhelia Napoli

Proprio l’attaccante, che in campo ha preso ha il posto di Insigne, viene celebrato questa mattina sul Corriere dello Sport:

“Alla seconda giornata, dopo l’ouverture con Verona e Monza, si era già piombati nella Kvaramania, una dimensione favolistica che ha finito per rapire. Con dieci milioni di euro, nel calcio mondiale, si possono ancora fare molte cose, come per esempio scovare un fuoriclasse 3.0, un genietto che ha impiegato un attimo per conquistare Napoli“.

Calciomercato Napoli, quanto vale Kvaratskhelia?

Un vero e proprio asso, che sta aiutando a suon di gol e assist a riportare il tricolore a Napoli. Intanto la società gongola e si gode il proprio gioiello: secondo l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, infatti, Kvaratskhelia oggi vale già 80 milioni di euro.