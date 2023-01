Dove vedere Napoli-Roma in tv e streaming

DOVE VEDERE NAPOLI ROMA – Dopo la vittoria nel derby campano contro la Salernitana per 0-2 il Napoli non ha alcuna intenzione di rallentare e riceve la Roma, un ospite per niente facile per dare prova essere all’altezza dell’annata che sta vivendo.

Al Maradona va in scena la sfida gli azzurri e i giallorossi, ma anche quella tra Spalletti e Mourinho, colleghi e amici che stanno preparando al meglio le rispettive squadre.

Buone notizie in casa Napoli: Kvaratskhelia ha recuperato completamente ed è pronto per tornare in campo. Non altrettanto positive le notizie in casa Roma: visti gli ultimi avvenimenti di mercato, Mourinho farà a meno di Zaniolo e punterà tutto sulla coppia Dybala-Abraham.

FOTO GETTY – Kvaratskhelia Napoli Roma

Sky Sport o DAZN, dove vedere la partita del Napoli in streaming e in tv

Il match della 20ª giornata di Serie A tra Napoli e Roma sarà visibile in co-esclusiva sia su DAZN, che offre tutte le 10 partite di ciascuna giornata per la stagione 2022-23 della Serie A, che su Sky Sport.

Per il sito streaming sarà necessario solo entrare nella piattaforma e selezionare la partita d’interesse. Infatti, basterà essere clienti DAZN e disporre di un dispositivo compatibile con la visione della piattaforma:

Su smart tv da app DAZN;

In streaming su PC dal sito di DAZN;

Da app DAZN su smartphone;

Su app DAZN su tablet.

Per la pay-per-view sarà fondamentale essere in possesso di un abbonamento Sky Calcio e attivare ZONA DAZN e sintonizzarsi sul canale numero 214.

