The Guardian – Kvaratskhelia e Osimhen inseriti nella Top100 del 2022

Khvicha Kvaratskhelia continua a stupire il mondo intero. Il giovanissimo attaccante del Napoli è arrivato in sordina e il suo talento è esploso immediatamente. Ora è imprescindibile per Luciano Spalletti che non vuole farne a meno per il presente e, soprattutto, per il futuro.

Per Khvicha Kvaratskelia è facile attendersi interessi dal calciomercato estivo. Le big di Premier League, le grandi di Spagna, Bayern Monaco e PSG sono già interessate a lui ma il Napoli pare non intenzionato ad ascoltare proposte. Ma ovviamente tutto potrebbe cambiare in caso di offerte superiori ai 100 milioni di euro.

Kvaratskhelia Osimhen (Getty Images)

Top 100 calciatori più forti del mondo: ci sono Osimhen e Kvaratskhelia

Intanto Khvicha Kvaratskhelia continua a ricevere consensi dal mondo intero. Il The Guardian ha inserito l’attaccante georgiano nella Top100 dei calciatori migliori al mondo.

Classifica che vede al 40esimo posto Kvicha Kvaratskhelia. Al 52esimo posto, invece, c’è Victor Osimhen che era stato inserito in questa squadra speciale già in passato. Il georgiano classe 2001, invece, è una delle poche new entry segnalate dalla rivista mondiale.