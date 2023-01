Calciomercato, Becao verso il Napoli? Il brasiliano dell’Udinese si sbilancia: c’è l’indizio!

Uno dei calciatori che si sta distinguendo in questa prima parte di campionato in Serie A è certamente Rodrigo Becao.

Mercato Napoli, duello con l’Inter per Becao dell’Udinese

Il difensore dell’Udinese – per rendimento – è uno dei migliori centrali del torneo, tant’è che molti club si stanno interessando a lui. Sul brasiliano classe ’96 ci sono gli interessi di vari club esteri, mentre in Italia ci pensano l’Inter e soprattutto il Napoli.

In attesa di capire quale sarà il suo futuro, Becao ha concesso un’intervista al quotidiano spagnolo AS. L’occasione è stata utile per parlare anche dei rumors di calciomercato che lo riguardano e dare un giudizio sulla lotta scudetto, facendo a sorpresa i complimenti al Napoli.

FOTO: Getty – Becao Udinese

Lotta scudetto, Becao non ha dubbi: fa il tifo per il Napoli

Ecco quanto evidenziato: “Futuro? Non so se cambierà qualcosa in questi giorni o nei prossimi mesi. All’Udinese darò tutto: per sempre grato al club.

Scudetto? Il Napoli è la più forte, lo pensano e lo dicono tutti. Hanno qualcosa in più e meritano questa classifica, non è un caso se sono lassù. Auguro agli azzurri di vincere lo scudetto, è una squadra che ho seguito con affetto sin da bambino“.

Insomma, un bell’attestato di stima da parte di Becao per il Napoli. E chissà che non sia un sottile messaggio nascosto per società e tifosi azzurri.