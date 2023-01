Verso Spezia-Napoli, doppia tegola per Gotti: si sono infortunati due giocatori!

La splendida stagione del Napoli di Luciano Spalletti continua sulle onde dell’entusiasmo, giungendo al giro di boa con ben 50 punti all’attivo. Lo splendido score degli azzurri, totalizzato nel solo girone d’andata, consegna la formazione partenopea al libro dei record nonché ad una concreta possibilità di tricolore.

Sono ben 19 le sfide che, ad oggi, separano il Napoli dal possibile ed ambito traguardo e gli azzurri sono quasi al termine del lavoro di preparazione in vista della Roma, avversaria la Maradona domenica. Nonostante l’imminente impegno contro i giallorossi però, in casa Napoli si inizia a guardare anche al prossimo appuntamento in trasferta, con protagonista lo Spezia.

Usciti malconci contro il Bologna, lo Spezia perde due pedine in vista del Napoli

Ostico avversario da sempre, lo Spezia di Luca Gotti sarà l’avversario del Napoli nell’immediato post-Roma. La sfida del Picco, a causa degli scontri avvenuti nello scorso campionato, sarà sentitissima da ambo le parti pur la mancanza del tifo azzurro ospite, alla seconda delle quattro trasferte di “squalifica” da scontare.

Luca Gotti (Getty Images)

L’assenza di supporters potrebbe creare non pochi problemi al Napoli in un ambiente caldo come il Picco, che dovrà però rinunciare a due beniamini. Durante la sfida d’apertura del 20° turno di campionato, che ha visto lo Spezia contrapposto al Bologna, sia Kovalenko che Joao Moutinho sono usciti malconci dal terreno di gioco, con l’ultimo addirittura trasportato in barella.

Altre tegole dunque per Gotti ed il suo Spezia, che dovranno rinunciare a due ulteriori pedine nella sfida contro il Napoli, di cui non farà parte neanche lo squalificato Gyasi.

Mario Reccia