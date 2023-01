Il Napoli torna con Umbro e abbandona EA7? La situazione tra indiscrezioni e smentite

Il Napoli sta disputando una stagione straordinaria: chiuso il girone di andata a quota 50 punti a +12 dal Milan secondo, la squadra di Spalletti viaggia spedita verso il sogno scudetto.

Napoli (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Napoli Umbro, cosa c’è di vero?

Diversi rumors degli ultimi giorni parlano di un’ipotesi a sorpresa: il Napoli potrebbe cambiare sponsor tecnico, tornando con il brand inglese Umbro (già sponsor dei partenopei dal 1991 al 1994) e abbandonando Emporio Armani. A riportare questa possibilità è stato “NSS Magazine”, community internazionale di moda.

Ma questa sembra solo una suggestione, il Napoli si trova benissimo con EA7, la partnership è consolidata e l’idea della società è ancora quella di autoprodursi le divise da gioco.

A confermare ciò ci ha pensato “A tutela della maglia del Napoli”, tramite un tweet sul proprio profilo: “Alcuni iniziano a farmi domande riguardo ai rumors di queste ore su un possibile accordo Napoli-Umbro. Io non ho alcuna notizia in merito, quindi non posso confermare né smentire, ma sono abbastanza convinto che si andrà avanti con l’autoproduzione“.