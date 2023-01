“Diverso dal caso Juventus”, Napoli tranquillo: l’avv. Grassani svela una novità su Osimhen!

Le ultime settimane per il calcio italiano sono state nettamente scombussolate dallo scoppio del caso plusvalenze. La penalizzazione di 15 punti inflitta alla Juventus ha influenzato e non poco sia la classifica che l’umore delle tifoserie del nostro calcio, fra chi protesta e chi invece è preoccupato in merito alla propria squadra.

Di questi ultimi fanno di certo parte i supporters del Napoli, primi in classifica con 12 punti sul Milan secondo ma con la testa piena di dubbi in merito al caso Osimhen. Circolano infatti numerose le voci di un possibile provvedimento della procura nei confronti del club azzurro, reo di aver operato in maniera scorretta durante l’acquisto del nigeriano dal Lille.

caso plusvalenze Osimhen

A tal proposito, tante sono state le rassicurazioni sulla vicenda partite da personaggi molto vicini alla SSC Napoli, come le ultime pronunciate dall’avvocato Grassani poco fa.

“Due casi totalmente differenti”, le parole di Grassani sulla vicenda Osimhen

Intervenuto durante il corso della trasmissione “Manca solo la firma“, l’avvocato Mattia Grassani (colui che cura gli interessi della SSC Napoli) ha illustrato le differenze fra il caso plusvalenze della Juve e la vicenda con protagonista il club partenopeo ed Osimhen, rassicurando ulteriormente gli appassionati di fede azzura.

Di seguito quanto dichiarato:

La spiegazione del caso: “Il caso Osimhen nasce da un’indagine aperta dalla magistratura francese a carico del Lille, accusata di aver alterato la valutazione del calciatore all’epoca. Osimhen fu infatti valutato ben 71 milioni dal club francese e pagato dal Napoli con 51 milioni cash più l’aggiunta di 4 contropartite tecniche, valutazione ritenuta spropositata dalla procura. In poche parole, il nigeriano non poteva valere 71 milioni già all’epoca, dunque il Lille ha operato tramite un’operazione di plusvalenza fittizia“.

Victor Osimhen (Getty Images)

Sulle differenze dei due casi: “Rispetto al caso Juve, la vicenda con protagonista Osimhen assume un’aura molto ridotta, vista la presenza di una sola operazione. Per lo più, la trattativa ha visto un effettivo giro consistente di denaro e la valutazione dei giocatori azzurri, girati in prestito al Lille, non ha portato alcun beneficio alle casse del Napoli. Anzi, la stessa società ha speso dei soldi in seguito a questa operazione“.

Mario Reccia