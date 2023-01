Era stato a un passo dal Napoli, altro infortunio per l’attaccante: dovrà operarsi al ginocchio

Il calciomercato del Napoli è terminato con qualche giorno di anticipo con l’acquisto di Pierluigi Gollini dall’Atalanta con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro.

Un mercato che ha visto arrivare solo Bereszynski e Gollini al posto di Zanoli e Sirigu, anche grazie all’ottimo lavoro della società nello scorso mercato estivo.

Nella scorsa sessione di mercato, prima degli arrivi di Kvara, Raspadori e Simeone, il Napoli sembrava essere a un passo da Gerard Deulofeu, attaccante spagnolo dell’Udinese.

Gerard Deulofeu (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

Infortunio Deulofeu, lo spagnolo dovrà operarsi

Deulofeu, dopo non aver chiuso con il Napoli, è rimasto a Udine, ma la sua stagione finora non è stata memorabile.

Lo spagnolo, proprio nella gara contro il Napoli di metà novembre, è stato vittima di un brutto infortunio al ginocchio che lo ha tenuto fermo per due mesi.

Gerard Deulofeu (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

La sua “fortuna” è stata quella di farsi male proprio nel match prima della sosta per il Mondiale e quindi le gare saltate per infortunio sono state solo tre.

Il ritorno in campo, arrivato domenica scorsa contro la Sampdoria, è stato però da incubo: dopo 13 minuti dal suo ingresso in campo, l’attaccante ex Milan è stato sostituito per un fastidio allo stesso ginocchio dell’infortunio.

Oggi, l’Udinese ha comunicato che Deulofeu dovrà operarsi: “Udinese Calcio comunica che, all’esito del consulto specialistico effettuato, Gerard Deulofeu dovrà sottoporsi ad un intervento di rinforzo capsulare al ginocchio destro al fine di incrementarne la stabilità. L’intervento sarà effettuato presso la clinica Villa Stuart di Roma”.

I tempi di recupero saranno noti solo dopo l’operazione, ma questa è sicuramente una brutta tegola per il giocatore e l’Udinese.