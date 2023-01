Napoli-Eintracht Francoforte, biglietti settore ospiti in vendita e avviso ai tifosi: “Non soggiornate da soli in città”

BIGLIETTI NAPOLI EINTRACHT FRANCOFORTE – Il Napoli viaggia spedito in campionato: la squadra di Spalletti ha chiuso il girone d’andata con 50 punti e ha lasciato solo le briciole alle inseguitrici.

Tra meno di un mese, però, gli azzurri saranno nuovamente impegnati anche in Champions League: il 21 febbraio, infatti, andrà in scena Napoli-Eintracht Francoforte, gara valida per gli ottavi di finale.

SSC Napoli (Photo by FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images)

Biglietti Napoli Eintracht Francoforte, settore ospiti in vendita

Il ritorno della gara di Champions League è invece fissato per mercoledì 15 marzo, quando i tedeschi saranno ospiti allo Stadio Diego Armando Maradona.

Oggi, con un comunicato ufficiale apparso sul sito del club, la società ha messo in vendita i biglietti per il settore ospiti del Maradona: il costo del tagliando è di 66€.

Stadio Maradona (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

L’Eintracht però ha già fatto sapere che, a causa dell’elevata richiesta, verrà data priorità a tutti i membri dei Fan Club, fino all’esaurimento dei biglietti.

L’Eintracht avvisa i propri tifosi: “Non prenotate hotel a Napoli da soli”

La società tedesca ha voluto anche avvisare i propri tifosi sui rischi che si possono correre in città, soprattutto dopo i tremendi scontri alla viglia di Napoli-Ajax.

Una consuetudine purtroppo necessaria che stanca i cittadini per bene, ma che non può essere evitata. Questa la parte del comunicato dove vengono allertati i tifosi tedeschi.

“A causa della situazione di sicurezza in loco e delle segnalazioni di precedenti avversari internazionali dell’SSC Napoli, non è inoltre consigliabile prenotare un hotel in città da soli o soggiornare a Napoli nei giorni prima e dopo la partita come tifoso dell’Eintracht, soprattutto indossando capi di abbigliamento da tifoso”.