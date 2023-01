Calciomercato, il consiglio di Carnevale al Napoli: chi prendere in caso di addio a Osimhen

Il Napoli continua a lavorare in vista del prosieguo del campionato e della sfida contro la Roma che si disputerà domenica sera allo stadio Maradona. Spalletti ha recuperato Kvaratskhelia, ma punterà in particolare sul capocannoniere del torneo: Victor Osimhen.

L’attaccante nigeriano è stato fin qui protagonista di una stagione stellare, con 13 reti realizzare in campionato e 1 in Champions League. Sono soprattutto le prestazioni e i miglioramenti nel giocare con la squadra ad aver attirato le attenzioni di tutti i top club mondiali.

Osimhen (Getty Images)

Ultime notizie Napoli, il Manchester United su Osimhen

Sulle tracce di Osimhen – riportano le ultime indiscrezioni di calciomercato – ci sarebbe in particolare il Manchester United, pronto a sborsare anche una cifra superiore ai 100 milioni di euro per averlo. Al momento il Napoli non ha intenzione di cedere il proprio top player, ma è chiaro che la società inizia a guardarsi intorno in caso arrivi una proposta irrinunciabile.

FOTO: Getty – Beto Udinese

Udinese Beto Napoli

Andrea Carnevale, osservatore dell’Udinese ed ex attaccante del Napoli, è intervenuto durante il programma ‘Legends – Ci vediamo a Napoli‘, consigliando un attaccante ai partenopei. Ecco quanto evidenziato: “Se dovesse andar via Osimhen io consiglio il nostro Beto. Sono certo che Osimhen andrà via, come chiunque arrivi a fare 30 gol a fine campionato. E in quel caso la mia scelta per sostituirlo sarebbe Beto“.