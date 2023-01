Accordo trovato con Ghoulam, l’ex Napoli ha trovato una nuova squadra

La stagione del Napoli è cominciata con radicali cambiamenti, soprattutto nella rosa. Sono stati tanti, infatti, i senatori storici della squadra azzurra che sono andati via in estate. In particolare Insigne, Koulibaly, Mertens, Ospina e poi un calciatore da qualche anno non più titolare, ma apprezzatissimo per il suo carisma e la sua personalità: Faouzi Ghoulam.

Il terzino franco-algerino, arrivato a Napoli nel gennaio del 2014 dal Saint-Etienne, ha terminato la sua avventura in azzurra dopo aver collezionato 216 presenze e 3 reti. A pesare sulla scelta della società partenopea sono stati anche i tanti infortuni subiti da Ghoulam, che ne hanno frenato una carriera in ascesa, tant’è che nel 2017 veniva considerato tra i migliori terzini sinistri al mondo.

Ghoulam Napoli (Getty Images)

Notizie Napoli, l’ex Ghoulam sta per firmare per l’Angers

Ora, dopo quasi sei mesi vissuti da svincolato (ultima partita giocata lo scorso 22 maggio, indossando la fascia di capitano del Napoli), Ghoulam sembra essere pronto a rimettersi in gioco.

Il terzino algerino ha finalmente trovato squadra: dopo l’accordo sfumato con il Saint-Etienne, il laterale ripartirà dall’Angers, con cui si era allenato nelle ultime settimane. Ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2023 più opzione per un altro anno. Si attende solo l’ufficialità.