Si separa da papà Carlo, Davide Ancelotti pronto per una panchina: c’è già l’offerta!

La Premier League potrebbe presto riabbracciare una sua vecchia conoscenza. Dopo l’esonero di Frank Lampard, la panchina dell’Everton è rimasta vacante e i Toffees – che occupano l’ultima posizione della classifica insieme al Southampton – hanno aperto il casting per l’ingaggio del nuovo allenatore.

I papabili per il nuovo incarico sono sostanzialmente tre, con due nomi in particolare che stuzzicano la fantasia di tifosi e appassionati di calcio. Uno è quello di Marcelo Bielsa, che potrebbe tornare così in Premier League dopo 4 anni dall’addio al Leeds United.

FOTO: Getty – Davide e Carlo Ancelotti

Notizie calciomercato, Davide Ancelotti possibile allenatore dell’Everton

Ma non solo Bielsa, un altro nome in corsa è quello di Davide Ancelotti. Sì, proprio il figlio di Carlo Ancelotti ed ex vice-allenatore del Napoli. Davide è da alcuni anni il vice allenatore di suo padre, ma ormai da tempo pensa a distaccarsi per proseguire la carriera da primo allenatore in solitaria.

L’Everton – ripota il Daily Mail – potrebbe essere l’occasione giusta, anche in virtù del fatto che il duo Ancelotti è già stato sulla panchina dei Toffees, proprio prima di passare al Real Madrid. Il terzo nome in corsa è quello di Sean Dyche.