Brekalo verso la Fiorentina, ma c’è un’altra novità di mercato: buone notizie per il Napoli

Il Napoli è totalmente concentrato sul prosieguo del campionato, nonostante il grande vantaggio sulle avversarie per lo scudetto. La società è comunque attenta alle dinamiche di calciomercato, in attesa di capire se esistono i presupposti per rafforzare la rosa di mister Spalletti.

Uno dei calciatori accostati nelle ultime ore non è in realtà un obiettivo concreto: parliamo di Josip Brekalo, esterno offensivo del Wolfsburg in scadenza di contratto a giugno. Il croato classe ’98 è un passo dalla Fiorentina, con il giocatore che è stato solo offerto agli azzurri, che però non hanno mai affondato il colpo.

FOTO: Getty – Ounahi Marocco

Ultime notizie Napoli, il Leeds rinuncia a Ounahi

Novità interessanti, invece, sul versante Azzedine Ounahi. Il centrocampista marocchino era finito nel mirino del Leeds, ma – come riferito dal giornalista di Rai Sport, Ciro Venerato – il club inglese pare essersi ritirato dalla trattativa.

Il Leeds, infatti, pare essersi diretto su McKennie della Juventus, abbandonando così la pista che porta al giocatore dell’Angers. Dunque una rivale in meno per il Napoli, che proverà ad acquistare Ounahi in vista del prossimo mercato estivo.