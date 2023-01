Acquisti sul mercato, Napoli la più “spendacciona” della Serie A: sapete quanto ha speso?

Il CIES Football Observatory ha stilato la tabella dei 50 club che hanno speso di più nel mercato per l’acquisto di giocatori durante le finestre di mercato invernale (in corso) e della scorsa estate.

Classifica spese calciomercato

Il Chelsea sbaraglia la concorrenza con 555 milioni di euro investiti (compresi quelli invernali) per acquisire 15 calciatori nuovi. Si tratta di più del doppio della cifra spesa dal secondo più grande investitore: il Manchester United (272 milioni di euro per 7 giocatori).

West Ham, Nottingham Forest e Wolverhampton completano una top five tutta inglese. Tutte e venti le squadre della Premier League, tranne il Leicester City (51°), figurano tra le prime 50, riflettendo il predominio economico sempre più evidente della massima serie inglese. Il Barcellona è davanti al PSG tra le squadre non appartenenti alla Premier League, l’Ajax è in testa alla classifica per i club al di fuori dei top 5 campionati, mentre il Flamengo è l’unica squadra non europea nella top 50.

Notizie Napoli, De Laurentiis il presidente più spendaccione della Serie A

La prima squadra italiana è invece il Napoli in 20esima posizione con 108 milioni di euro spesi per 8 giocatori.

Classifica CIES spese calciomercato per club

Per campionato, la massima divisione inglese è di gran lunga superiore a qualsiasi altro campionato con una spesa totale di 3,19 miliardi di euro (compresi gli acquisti invernali). Si tratta di quasi quattro volte l’importo investito dalle squadre nel secondo campionato con maggiori spese: la Serie A italiana (826 milioni di euro).

La Ligue 1 francese (726 milioni di euro) completa il podio davanti alla Liga spagnola (708 milioni di euro) e alla Bundesliga tedesca (689 milioni di euro). La sesta competizione classificata, l’Eredivisie olandese, è a un livello molto più basso (228 milioni di euro).