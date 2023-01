Dominio Napoli in Serie A, Bobo Vieri ironizza: “Il vero capolavoro è un altro”, riguarda De Laurentiis!

Una stagione decisamente straordinaria da parte del Napoli. La squadra di Spalletti sta dominando in Serie A, chiudendo a 50 punti il girone d’andata e 12 di vantaggio sulla seconda (il Milan, ndr). E non solo, i partenopei hanno il miglior attacco del campionato con 46 reti realizzate e la miglior difesa con 14 gol subiti. Per non parlare del capocannoniere Osimhen (13 reti) e il giocatore fin qui più decisivo con Kvaratskhlelia.

Insomma, una netta superiorità su tutte le avversarie, riconosciuto da tanti addetti ai lavori e dai vari opinionisti che si alternano nelle trasmissioni sportive. Tra questi ci sono anche gli ospiti della Bobo TV, il format sul canale Twitch con protagonisti Christian Vieri, Daniele Adani, Nicola Ventola e Antonio Cassano.

Ultime notizie Napoli, la battuta di Vieri su De Laurentiis

Proprio nell’ultima puntata della Bobo TV i quattro protagonisti hanno commentato anche la grande stagione del Napoli, partendo da una battuta di Bobo Vieri: “Il Napoli ha affrontato 11 giocatori nella loro area, non era facile. Dico due giocatori: Lobotka e Anguissa. Il primo con Gattuso non giocava mai, Anguissa è stato pagato pochissimo e sono i due pilastri del centrocampo. Due poco noti. Poi è andato via uno dei più forti al mondo da anni, Koulibaly, e prendono Kim?“.

Poi la battuta sul presidente De Laurentiis: “Il capolavoro di Spalletti poi è stato quello di tenere zitto un anno intero De Laurentiis (ride. ndr)”. Adani sorride e ribatte: “È un capolavoro“. Nella discussione poi interviene anche Cassano, che chiede: “E che dovrebbe dire?!“.