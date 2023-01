ULTIM’ORA – È ufficiale lo scambio Gollini-Sirigu: novità sulla cessione del portiere sardo

AGGIORNAMENTO ORE 17:30 – Si attendeva solo il tweet del presidente Aurelio De Laurentiis, arrivato puntuale: Gollini è pronto a iniziare questa nuova avventura.

Mancavano da limare solo gli ultimi dettagli, ma adesso è ufficiale: Pierluigi Gollini è un nuovo calciatore del Napoli. In attesa dell’annuncio ufficiale del club e del tweet del presidente De Laurentiis, il contratto è stato depositato in Lega, come ripotato dal sito ufficiale della Lega Serie A.

Contratto Gollini Napoli

Il portiere classe ’95, in prestito alla Fiorentina negli ultimi mesi, arriva dall’Atalanta con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro.

Ufficiale lo scambio Gollini Sirigu

Non solo il trasferimento di Pierluigi Gollini al Napoli: il club partenopeo ha ufficializzato anche il trasferimento di Salvatore Sirigu alla Fiorentina.

Il portiere sardo, che con il Napoli non ha giocato nemmeno un minuto in gare ufficiali, questa mattina ha anche svolto il primo allenamento agli ordini di mister Vincenzo Italiano.

Contratto Sirigu Fiorentina

Come si legge dal comunicato del club azzurro, però, la cessione di Sirigu è a titolo definitivo e non in prestito: l’ex Genoa saluta Napoli dopo soli sei mesi.

“La SSC Napoli comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Salvatore Sirigu all’ACF Fiorentina”.