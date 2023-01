Lezione di napoletano superata per Spalletti: simpatico siparietto con i tifosi a Castel Volturno (VIDEO)

Il Napoli è tornato questa mattina ad allenarsi a Castel Volturno per preparare il big match contro la Roma, in programma domenica sera alle ore 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona.

La novità di giornata è il recupero di Khvicha Kvaratskhelia: la stella georgiana, assente nei match con Cremonese e Salernitana dell’ultima settimana, ha svolto quasi tutta la seduta di allenamento in gruppo ed è pronto a tornare in campo contro la Roma.

Khvica Kvaratskhelia (Getty Images)

Siparietto Spalletti tifosi a Castel Volturno, il mister parla in napoletano

Oggi, dopo diversi giorni di pioggia intensa che ha allontanato i tifosi da Castel Volturno, c’era di nuovo un po’ di folla all’SSC Napoli Konami Training Center.

Mister Luciano Spalletti, sempre disponibile per foto e autografi con i tifosi, è stato protagonista di un simpatico siparietto con alcuni tifosi, come si vede in un video pubblicato dal giornalista Carlo Alvino.

Il tecnico di Certaldo, come si sente dal video, ha “imitato” il giovane tifoso e ha superato appieno la lezione di napoletano. Un semplice gesto che conferma il legame tra Spalletti e la tifoseria.