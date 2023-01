Ufficiale alla Fiorentina: perché ha lasciato il Napoli? Sirigu svela la verità!

Il nuovo portiere della Fiorentina, Salvatore Sirigu, ha rilasciato un’intervista al sito ufficiale del club viola. L’occasione è stata utile per parlare anche del breve periodo passato al Napoli. Ecco quanto evidenziato:

“Da dove nasce la mia scelta di venire alla Fiorentina? Da un’opportunità di mercato che si è sviluppata. Mi è stata presentata questa occasione, ci ho riflettuto un po’ e ho pensato che poteva essere una buona possibilità.

Non è stato facile lasciare Napoli in quelle condizioni, ma il calcio è questo e la Fiorentina è una squadra e una società di primo livello e quindi riparto con entusiasmo per una nuova avventura. È quello che cerca un giocatore soprattutto alla mia età: trovare nuove motivazioni. Senza voler male a nessuno si è sviluppata questa cosa e siamo andati avanti. È stato uno scambio e siamo tutti contenti.

Sirigu Fiorentina

Sirigu dal Napoli alla Fiorentina, svelato il motivo

Lasciato Napoli da scudetto? Dall’esterno può sembrare una scelta difficile, ma le cose non dipendono solo da una persona ma sono una concausa di eventi. Che dire, di Napoli mi mancheranno soprattutto i miei compagni di squadra coi quali avevo legato tantissimo, c’era un bell’ambiente all’interno dello spogliatoio.

Questo è il calcio e si va avanti, ho sempre avuto la fortuna di far parte di spogliatoi importanti e di trovare belle persone, spero di farlo anche alla Fiorentina. Voglio godermi questa esperienza e voglio sentire quel fuoco dentro che è fondamentale per un professionista”.