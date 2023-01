Napoli e Arsenal, tanto distanti ma tanto simili

Le imprese del Napoli di quest’anno in Italia e in Europa sono sotto gli occhi di tutti. La squadra di Spalletti è una macchina finora perfetta e inarrestabile in Serie A. Una squadra in cui nessuno credeva ai nastri di partenza ma che ha saputo dimostrare tutto il proprio valore sul campo.

Il distacco dalle inseguitrici cresce di giornata in giornata. Le ‘milanesi’ escono non solo battute ma anche abbattute da questo ultimo turno di campionato.

Il Napoli ha chiuso il girone d’andata a 50 punti, 46 gol fatti e 14 subiti per una differenza reti complessiva di +32. Ma sopratutto con 12 punti di vantaggio sul Milan secondo. In Europa solo una squadra sta viaggiando nel proprio campionato con un ritmo simile a quello del Napoli: l’Arsenal.

Napoli-Arsenal, numeri simili ma non solo

FOTO: Getty – tifosi Arsenal

In Europa è l’Arsenal la squadra più simile al Napoli nel proprio campionato. La formazione di Mikel Arteta è un team giovane in cui, proprio come nel Napoli di Spalletti, nessuno credeva ad inizio stagione. Al giro di boa in Premier League ha un vantaggio di 5 punti, con una partita in meno, sul Manchester City di Guardiola.

L’Arsenal ha chiuso il girone d’andata in Premier con 50 punti (proprio come il Napoli), 45 gol fatti e 16 subiti per una differenza reti complessiva di +29.

Numeri davvero simili a quelli dei partenopei. Arteta dopo due ottavi posti e il quinto posto della scorsa stagione è pronto a battere il suo ‘maestro’ Guardiola.



Come testimoniato dai numeri il percorso finora nei rispettivi campionati delle due squadre è stato molto simile, entrambe hanno fatto un ottimo percorso finora ma la strada è ancora lunga. L’obbligo è quello di continuare a spingere sull’acceleratore per regalare ai propri tifosi un successo che nel proprio campionato manca da tanto, troppo tempo.

Clemente Grimaldi