VIDEO – Fius alla partita della Lazio: “Forza Roma, Forza Abraham”

Il Napoli continua la propria marcia trionfale in Serie A, con ben 50 punti conquistati al termine del girone d’andata. La squadra di Spalletti vanta anche il miglior attacco del campionato con 46 reti realizzare e la miglior difesa con 14 gol subiti.

Eppure il dato più importante è quello che arriva dalla classifica, con un vantaggio sul Milan secondo di addirittura 12 punti. Un distacco mai visto in Serie A da quando il campionato è a 20 squadre con i 3 punti. A contribuire ad aumentare il distacco è stato il successo colto dalla Lazio ieri sera all’Olimpico, che ha stracciato i rossoneri di Pioli 4-0.

Notizie Napoli, Fius Gamer inneggia la Roma e Abraham durante Lazio-Milan

A far discutere in queste ore è però un video pubblicato dal noto influencer tifoso del Napoli, Fius Gamer. In un video pubblicato sui social, infatti, lo si può vedere mentre era in tribuna allo stadio Olimpico per il match di ieri sera, con indosso la maglia della Lazio. Nonostante i colori biancocelesti, lo si può ascoltare urlare a forte voce “Forza Roma” e “Forza Abraham“.

La provocazione non è stata accolta benissimo dai tifosi e sui social in tanti stanno manifestando il proprio disappunto.

ECCO IL VIDEO: