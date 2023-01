“Quattro palloni per i milanisti”, cori e show da Nennella con Antonio Careca (VIDEO)

A Napoli c’è un entusiasmo speciale per il cammino della squadra azzurra. Prima in classifica di Serie A con 50 punti conquistati nel girone d’andata, ben 12 lunghezze di vantaggio sul Milan secondo e duna serie di dati da brividi: miglior attacco con 46 reti, miglior difesa con 14 gol subiti e giocatori in gran spolvero come Osimhen e Kvaratskhelia.

Insomma, i numeri autorizzano l’euforia in città, dove già si sogna la vittoria dello scudetto dopo 33 anni. Nelle scorse ore, intanto, c’è stata una gradita sorpresa all’SSC Konami Training Center di Castel Volturno, dove c’è stata la visita di Antonio Careca alla squadra di mister Luciano Spalletti.

Careca fa visita da Nennella, cori e show nel cuore di Napoli

L’ex bomber del Napoli, dopo la visita alla squadra, ha fatto un giro turistico della città, visitando luoghi che gli sono rimasti nel cuore. Tra questi i Quartieri Spagnoli dove il brasiliano si è fermato a pranzo dalla nota trattoria “Da Nennella“.

I dipendenti del locale, come si può vedere in un video pubblicato sui social, si sono esibiti nel loro solito show. Coro classico per Careca (“Tira la bomba, tira la bomba!”) e poi messaggio si scherno al Milan, ieri battuto 4-0 dalla Lazio.

ECCO IL VIDEO: