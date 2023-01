Mourinho sorride in vista del Napoli: un titolare torna a disposizione per il Maradona

In seguito alla vittoria con la Salernitana, il Napoli di Spalletti si prepara alla sfida contro la Roma che si giocherà allo Stadio Diego Armando Maradona domenica 29 gennaio, ore 20.45.

Le sensazioni in casa azzurra sono positive: nel report di oggi la società ha chiarito che Juan Jesus è tornato in gruppo e ha svolto regolarmente l’allenamento con il resto della squadra. Ancora lavoro a parte, personalizzato, per Kvaratskhelia che, però, sembra essersi ripreso dalla forte febbre avuta la settimana scorsa e ha ripreso gli allenamenti.

Pellegrini recuperato: pronto per il Napoli

Con la probabile assenza di Nicolò Zaniolo oggetto di mercato e con il desiderio di andare via, arrivano invece ottime notizie per la Roma in merito ad un recupero importante. Mourinho può sorridere in vista del big match contro il Napoli perché ritroverà il capitano Lorenzo Pellegrini.

FOTO GETTY – Lorenzo Pellegrini Roma

Il centrocampista non ha giocato contro lo Spezia, ma punta a toranre in campo nella sfida di Napoli: in mattinata ha svolto una seduta individuale e per questo motivo non ha partecipato alla seduta pomeridiana delle 15 insieme ai compagni.

Pellegrini punta a giocare qualche minuto o uno spezzone di partita per poter incidere e aiutare squadra e compagni. Nei prossimi giorni Mourinho valuterà le sue condizioni.