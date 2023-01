Novità Kvaratskhelia in vista della Roma: arriva il comunicato del Napoli

Si chiude questa sera 19^ giornata di Serie A con Lazio-Milan: i rossoneri proveranno a battere i biancocelesti per arrivare a 41 punti e chiudere il girone d’andata a -9 dalla vetta dominata dal Napoli.

Gli azzurri, intanto si preparano per il big match della 20^ giornata che si terrà allo Stadio Diego Armando Maradona contro la Roma di Mourinho: lavoro di riattivazione muscolare in palestra e, in seguito, potenziamento aerobico sul campo.

Di seguito il comunicato ufficiale dal sito del Napoli:

Report SSC Napoli

“Dopo il successo contro la Salernitana all’Arechi, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center.

Gli azzurri preparano il match contro la Roma in programma domenica allo Stadio Maradona per la 20esima giornata di Serie A (ore 20.45).

La squadra ha iniziato la sessione con attivazione in palestra e lavoro di potenza aerobica in campo”.

Napoli (Foto: SSCNapoli)

Ultime calcio Napoli: novità Juan Jesus e Kvaratskhelia

Nella seconda parte di allenamento la squadra si è divisa e ha svolto la consueta partitella. Rientra Juan Jesus che svolge l’intera sessione di allenamento con il gruppo, mentre Kvaratskhelia ha lavorato individualmente:

“Successivamente partita a tema e combinazioni di gioco con conclusioni in porta.

Kvaratskhelia ha svolto la prima parte di seduta in palestra con la squadra e successivamente lavoro atletico individuale in campo. Juan Jesus ha svolto l’intera seduta con il gruppo”.