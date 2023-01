Notizia per Spalletti, novità da Castel Volturno: riguarda Kvaratshkelia!

Dopo due giorni di riposo, il Napoli torna ad allenarsi a Castel Volturno. Luciano Spalletti, dopo il derby vinto con la Salernitana, ha infatti concesso un po’ di relax ai suoi calciatori, in vista del tour de force delle prossime settimane.

Si comincerà con la Roma nel prossimo weekend, gara che potrebbe rappresentare un altro piccolo passo verso lo scudetto. Ne è consapevole la squadra azzurra, soprattutto dopo la sconfitta dell’Inter contro l’Empoli e in attesa di Lazio–Milan di questa sera.

L’occasione per allungare in classifica è ghiotta e il Napoli non vuole lasciarsela sfuggire. A far sorridere Spalletti non è solo il vantaggio sulle avversarie, ma soprattutto l’atteggiamento dei suoi calciatori e l’approccio verso i prossimi impegni.

FOTO: Getty – Kvaratskhelia

Ultime notizie Napoli, recuperato Kvaratskhelia: si allena già a Castel Volturno

Tra l’altro anche dall’infermeria arrivano buone notizie. Kvaratskhelia ha finalmente smaltito l’influenza, tant’è che – come riporta l’edizione odierna di Repubblica – nella giornata di ieri si è allenato all’SSC Napoli Konami Training Center.

Ma non solo, con lui a Castel Volturno c’erano anche Demme e Juan Jesus, che hanno recuperato dai rispettivi fastidi e si sono allenati per rimettersi in pari con i compagni dal punto di vista fisico. Recuperi importanti e che saranno fondamentali in vista del girone di ritorno.