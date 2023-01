Fassone sicuro: “Cessione Napoli? De Laurentiis deve prendere una decisione”, c’è una data!

Continua sulle ali dell’entusiasmo il percorso del Napoli in Serie A, forte dei 50 punti totali messi a referto nel solo girone d’andata. Vincere aiuta a vincere, gli azzurri di Spalletti lo sanno, e in attesa di sapere con quanto margine dai secondi in classifica si approcceranno alle sfide di ritorno, in casa Napoli si inizia a preparare la sfida contro la Roma.

Il duello con i giallorossi è sempre uno dei più delicati della stagione e, con un Maradona quasi pieno ed una Roma come unica squadra più in forma del Napoli al momento, tutta Italia s’infiamma in attesa del big match. Nonostante la caratura della sfida, però, alcune dichiarazioni pomeridiane hanno spostato leggermente lo sguardo dei partenopei su di un altro tema caldo all’ombra del Vesuvio.

“Talenti come Kvara si scoprono anche così”, i complimenti di Fassone a Giuntoli

CI ha pensato l’ex Amministratore Delegato di Milan e Juve Marco Fassone a smuovere leggermente l’ambiente azzurro. Fassone, al Napoli dal 2010 al 2012, è infatti intervenuto ai microfoni di 1Station Radio in merito ad alcuni dei temi più caldi del nostro calcio attuale, fra cui il caso plusvalenze e qualche accorgimento sulla società azzurra.

Di seguito quanto dichiarato:

Sul percorso del Napoli: “La stagione del Napoli non va assolutamente categorizzata tramite i demeriti delle rivali. Il merito è sicuramente degli azzurri e del percorso intrapreso grazie a delle linee societarie ben precise. La società del Napoli può contare su figure che conoscono da tanto la piazza, quindi esperte e di talento come Cristiano Giuntoli. Anche grazie a queste accortezze e ad un sistema di scouting davvero impeccabile si scoprono poi talenti come Kvara“.

“De Laurentiis potrebbe vendere il Napoli”, l’improvviso annuncio di Fassone

Le dichiarazioni di Fassone non si limitano però a dei semplici complimenti verso il modello societario della SSC Napoli. C’è stato addirittura spazio per un forte annuncio, da parte dell’ex AD rossonero ed azzurro, su di una possibilità di vendita del Napoli da parte del patron Aurelio De Laurentiis.

Napoli in vendita?: “Il brand del Napoli, grazie anche alle attuali prestazioni, ha sicuramente tanta appetibilità, in particolare quando si parla di investitori americani che hanno già tanto sondato il terreno in Serie A. Sono sicuro che De Laurentiis abbia ricevuto tanti apprezzamenti da alcuni fondi statunitensi, visto il percorso evolutivo intrapreso ultimamente dalla società. Poi chissà, con una particolare vittoria il brand potrebbe aumentare il suo valore ed una soluzione da parte di De Laurentiis andrebbe trovata entro il 2024, ad esempio“.

Mario Reccia