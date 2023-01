Caso plusvalenze, Del Genio provoca i tifosi della Juventus: quanti punti di penalizzazione dovrebbe avere il Napoli

In Italia tiene banco il caso plusvalenze che ha colpito la Juventus negli scorsi giorni. La società bianconera, infatti, è stata l’unica punita dalla Giustizia Sportiva per la compravendita artificiale di calciatori, che – presumibilmente (ma si attendono le motivazioni ufficiali, ndr) ha generato un falso nel bilancio oltre che l’alterazione della lealtà delle competizioni a cui ha partecipato la Vecchia Signora.

Per questo motivo, la Corte di Giustizia della FIGC ha punito la Juventus con 15 punti di penalizzazione da scontare nell’attuale classifica del campionato di Serie A. La contestazione social dei tifosi bianconeri è stata veemente, soprattutto battendo su un tasto: perché l’unica ad essere penalizzata è stata solo la Juventus?

Sui social è così montata la polemica, anche nei confronti del Napoli. Nelle scorse ore, infatti, Repubblica ha rivelato che il procuratore federale Chinè chiederà gli atti dell’indagine su De Laurentiis condotti dalla Procura di Napoli, per capire se esistono margini per punire anche i partenopei per il caso del trasferimento di Osimhen dal Lille in azzurro. Caso per cui i partenopei hanno già ottenuto il proscioglimento dalla Corte Federale.

FOTO: Getty – Juventus

Ultime notizie Napoli, Del Genio provoca gli juventini sul caso plusvalenze

Ebbene, per rispondere ai tanti tifosi juventini che esigono punizioni severe anche per il Napoli, il giornalista Paolo De Genio ha voluto rispondere con un messaggio – alquanto provocatorio – pubblicato sul proprio profilo Facebook. Ecco quanto evidenziato:

“Vogliamo partecipare al giochino patetico di quelli che provano a difendere la Juventus tirando dentro altre? Partecipiamo, scherzosamente. Allora la Juventus, parlando solo di plusvalenze e tralasciando tutto il resto, è coinvolta in 45 casi. Il Napoli, ad esempio, in uno. Quindi senso delle proporzioni: Juventus 45 casi 15 punti. Napoli un caso 0,3 punti, approssimazione per difetto quindi (meno di 0,5 si approssima per difetto) zero punti e forse piccola ammenda“.