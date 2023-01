“Osimhen in Premier League”: Di Marzio fa tremare i tifosi del Napoli!

Continua sulle lande della desolazione la finestra invernale di calciomercato 2023, apertasi lo scorso 2 gennaio ma ancora povera di gran scossoni da annotare. Tante voci ma pochi effettivi movimenti riassumono alla perfezione questa sessione di mercato, forse destinata ad illuminarsi negli ultimi giorni complici i casi Skriniar e Zaniolo.

Fra le big più attive della recente finestra invernale c’è però il Napoli, a lavoro su diversi rinnovi ma soprattutto in grado di chiudere due scambi con Sampdoria e Fiorentina, “sostituendo” a Zanoli e Sirigu i nuovi arrivati Bereszynski e Gollini. A Napoli si è però lungimiranti, e se alcuni nomi in dirittura d’arrivo per l’estate scaldano i cuori dei tifosi partenopei, altri rumors fanno invece tremare le gambe agli azzurri.

Di Marzio spaventa Napoli, le parole su Osimhen

Tanto recenti quanto d’impatto le recenti dichiarazioni di calciomercato rilasciate da Gialuca Di Marzio ai microfoni di Sky. Protagonista della discussione, il capocannoniere del nostro campionato Victor Osimhen, ormai oggetto del desiderio di diversi club di Premier League oltre che beniamino di Napoli, per la quale Di Marzio ha in mente un particolare scenario.

Osimhen (Getty Images)

Di seguito quanto dichiarato:

Su Osimhen: “Penso sia l’obiettivo di tanti top club europei, soprattutto in Premier League. Non escludo che possa essere uno dei principali nomi del prossimo calciomercato estivo vista l’odierna rarità di un profilo fisico, potente e veloce come Osimhen. Il Napoli non vuole ovviamente cederlo in questo momento e continua ad alzare il prezzo alla luce di nuovi sondaggi verso il nigeriano. Il Manchester United rimane il principale interessato, ma giungono continue richieste anche da parte di altri club di Premier“.

Mario Reccia