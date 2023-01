Caso Osimhen, l’avvocato Chiacchio tranquillizza i tifosi: “Al momento non c’è nessun rischio”

Il caso plusvalenze che ha portato alla penalizzazione di 15 punti alla Juventus potrebbe non essere finito qui.

La notizia del giorno è la scelta della Procura di Napoli di prorogare le indagini sul caso Osimhen di altri sei mesi.

Victor Osimhen (Getty Images)

Caso Osimhen, parla l’avvocato Chiacchio

C’è preoccupazione tra i tifosi del Napoli, la paura è di subire una penalizzazione come accaduto con la Juventus. I due casi, però, sono totalmente diversi, non c’è nessun rischio.

A confermare ciò ci ha pensato Eduardo Chiacchio, avvocato esperto di diritto sportivo, che è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso di “Radio Goal”.

“Al momento, il Napoli può stare sereno, la società è stata prosciolta in due gradi di giudizio. Per poter richiedere il ricorso per rievocazione,come è stato fatto con la Juventus, dovrebbero esserci nuovi elementi, come intercettazioni e confessioni. Che io sappia, non c’è nulla di nuovo, il Napoli può stare tranquillo, al momento non c’è nessun rischio”.

“Tutto nasce dallo Charleroi, club belga di Osimhen, che aveva un diritto di rivendita sulla cessione del nigeriano da parte del Lille. Da questa richiesta sono nate le indagini delle procure locali e poi sono stati trasmessi gli atti a Napoli”.

“Alla Juve era un sistema articolato, nel Napoli si tratta di un solo affare, non voglio nemmeno prendere in considerazione la peggiore delle ipotesi”.