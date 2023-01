Ounahi al Napoli? Decise le cifre e la modalità, le ultime

Azzedine Ounahi è il prescelto dal Napoli per il calciomercato. Il centrocampista marrocchino è al centro dei pensieri di Cristiano Giuntoli che intende migliorare il reparto nevralgico del Napoli in vista del futuro.

Al Mondiale si è messo in mostra con prestazioni eccezionali che hanno attirato i radar di mezza Europa su di lui. Classe 2000, Ounahi ha aumentato a dismisura il suo valore e l’Angers non intende perderlo a “basso” costo.

Ounahi Napoli (Getty Images)

Calciomercato Napoli, colpo Ounahi: Giuntoli non aumenta l’offerta

Il Napoli vuole Azzedine Ounahi per la prossima stagione. È probabile l’addio di almeno 2 centrocampisti per l’anno prossimo – Demme quasi certamente e uno tra Ndombele e Zielinski – e Giuntoli non vuole farsi trovare impreparato.

Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, l’Angers non cala le sue pretese economiche: vuole 30 milioni di euro per cedere Ounahi al Napoli. Gli azzurri intendono spingere fino alla fine di gennaio per prenderlo subito ma lasciarlo in prestito fino alla fine della stagione al club francese. Giuntoli già si è spinto fino a 20 milioni e non intende andare oltre.