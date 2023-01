Via Zaniolo, la Roma punta su Deulofeu: sarà già disponibile contro il Napoli?

Dopo l’importante successo per 0-2 sul campo della Salernitana, Luciano Spalletti ha concesso due giorni di riposo al Napoli. La squadra si ritroverà così martedì a Castel Volturno per preparare la sfida contro la Roma.

In casa giallorossa, intanto, si cerca di fare chiarezza sul mercato. Nicolò Zaniolo ha chiesto di non giocare finché la sua situazione non sarà definita: vuole essere ceduto ed è in corso una trattativa con il Tottenham. Dunque la Roma si sta muovendo per reperire un sostituto.

FOTO: Getty – Zaniolo Roma

Notizie Napoli, Deulofeu alla Roma già per la gara del Maradona?

Uno dei nomi circolati nelle scorse ore è quello di Gerard Deulofeu, attaccante dell’Udinese. Addirittura si era vociferato di un trasferimento lampo, in modo che Mourinho potesse averlo già a disposizione per la trasferta di Napoli di domenica prossima.

A fare chiarezza sull’affare ci ha pensato il responsabile dell’area tecnica dell’Udinese, Pierpaolo Marino, che è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Ecco quanto evidenziato: “Roma? Ogni settimana devo rispondere a questo tormentone. Per adesso il giocatore e i suoi agenti hanno retto agli approcci dei club importanti in giro per l’Europa. Devo dire che ad ora non c’è nessuna trattativa seria in corso con la Roma, ma confermo che ci sono interessamenti dall’Europa“.

A questo punto appare decisamente improbabile che l’affare si chiuda velocemente nel corso della prossima settimana.