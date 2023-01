Il Napoli chiude il girone d’andata a 50 punti, Spalletti soddisfatto: premio alla squadra

Cammino straordinario quello del Napoli fin qui in stagione. In Serie A gli azzurri sono primi in classifica con ben 50 punti conquistati al termine del girone d’andata, impresa riuscita solo altre 3 volte in Serie A (due volte alla Juventus e una all’Inter, ndr).

Pure in Champions League la squadra di Spalletti ha fatto parlare di sé, passando il girone con due turni d’anticipo e conquistando il primo posto nonostante la presenza di top club come Liverpool e Ajax.

FOTO: SSC Napoli – Spalletti

Ultime notizie Napoli, Spalletti concede due giorni di riposo

Mister Spalletti può così essere estremamente soddisfatto del suo Napoli. E forse, anche in segno di gratitudine, ha voluto concedere un “premio” alla squadra. Il tecnico ha infatti concesso due interi giorni di riposo ai propri calciatori, con gli allenamenti che riprenderanno nella giornata di martedì.

A comunicarlo è la stessa SSC Napoli attraverso il proprio sito ufficiale. Ecco quanto evidenziato:

“Dopo il successo contro la Salernitana all’Arechi, il Napoli riprenderà martedì gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center.

Gli azzurri preparano il match contro la Roma in programma domenica allo Stadio Maradona per la 20esima giornata di Serie A”.