Pessime notizie per l’Eintracht, un titolare salterà il Napoli

Dopo aver concluso il girone d’andata con 50 punti all’attivo, il Napoli si prepara a sfidare la Roma in quella che sarà l’ultimo match nel mese di gennaio.

Da febbraio, gli azzurri non saranno impegnati solo in Serie A. Il prossimo 21 febbraio, infatti, i ragazzi di Spalletti voleranno in Germania per l’andata degli ottavi di Champions League.

Il Napoli affronterà l’Eintracht Francoforte di Glasner. I tedeschi sono secondi in Bundesliga, alle spalle del solito Bayern Monaco e rappresenteranno certamente un avversario ostico per i partenopei.

Dina Ebimbe Eintracht Francoforte (Photo by Alex Grimm/Getty Images)

Infortunio per Dina Ebimbe, salta il Napoli!

Il tecnico dell’Eintracht, Glasner, però, è costretto a dover far a meno di uno dei protagonisti in questa prima parte di stagione.

Si tratta di Eric Junior Dina Ebimbe, centrocampista in prestito dal PSG. Il classe 2000 ha riportato una lesione al legamento sindesmotico della caviglia. L’operazione è già stata eseguita con successo, ma i tempi di recupero sono lunghi e sarà costretto a saltare sicuramente il match d’andata contro il Napoli.

In casa Eintracht, però, resta qualche speranza per vederlo in campo per il match di ritorno che si giocherà a metà marzo.