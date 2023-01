Giuntoli tra i fautori della grande stagione del Napoli: rischia l’addio, le ultime

Il futuro di Cristiano Giuntoli non è ancora stato chiarito ufficialmente, dopo le numerose voci d’addio che si sono susseguite nelle scorse settimane. Il direttore sportivo del Napoli ha un contratto in essere fino al 2024 e non avrebbe senso parlare di futuro.

Più volte è stato lo stesso direttore sportivo a parlare in maniera chiara e definitiva della sua soddisfazione di “vestire” i colori azzurri e della sua permanenza.

Napoli Giuntoli Juventus (Getty Images)

Giuntoli nuovo direttore sportivo della Juventus? Le ultime

Cristiano Giuntoli piace alla Juventus. I bianconeri sono alla ricerca di nuove figure dirigenziali da portare in società dopo l’addio del vecchio Consiglio di Amministrazione e le inibizioni comminate a Cherubini e Arrivabene.

Secondo quanto riferisce gazzetta.it, la Juventus è ancora forte sulle sue tracce anche se segue altri profili. Nell’immediato la direzione sportive sarà affidata a Manna, ora responsabile della Next Gen.

Per la prossima stagione, invece, sono calde le candidature di Giuntoli, Massara e Rossi. Tutte potenzialmente valide ma nessuna in stato avanzato. Scanavino deciderà solo quando potrà avere le idee chiare sulle esigenze reali della società.