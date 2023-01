Verso Napoli-Roma, occhio al giallo per Mourinho: 5 titolari diffidati

Dopo il successo con la Salernitana per 0-2, Luciano Spalletti ha concesso due giorni di riposo al Napoli. I calciatori di ritroveranno così al Training Konami Center di Castel Volturno martedì per preparare la sfida contro la Roma.

I giallorossi, invece, scenderanno tra poco in campo contro lo Spezia per il match della 19esima giornata di Serie A. José Mourinho deve fare particolare attenzione anche ai cartellini gialli, visto che ben 5 titolari della Roma risultano diffidati.

Verso Napoli-Roma, cinque diffidati per Mourinho

I cinque calciatori sono: Celik, Cristante, Mancini, Smalling e Zaniolo. Quest’ultimo, ormai sul piede di partenza causa mercato, sarà in ogni caso assente al Maradona.

La Roma non può comunque effettuare turnover, visto che ora più che mai – dopo la penalizzazione della Juventus – è in piena corsa per un posto in Champions League.

FOTO: Getty – Mourinho Roma

Di seguito le scelte le formazioni ufficiali di Spezia-Roma:

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Hristov, Caldara, Amian; Holm, Bourabia, Ampadu, Agudelo, Reca; Gyasi, Verde. Allenatore: Luca Gotti.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Zalewski; Dybala, El Shaarawy; Abraham. Allenatore: José Mourinho.